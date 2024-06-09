بعد "منشور" طليقته الغامض.. أمير طعيمة يعلن زواجه من يسرا الجديدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة زواجه من الفنانة يسرا الجديدي، ونشر صور من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

"طعيمة" تزوج من الفنانة يسرا الجديدي منذ شهرين، وعلق على الصور قائلا: "يوم لا ينسى مع زوجتي الجميلة يسرا الجديدي".

وأثارت جيني كامل طليقة الشاعر أمير طعيمة، الجدل عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، بمنشور غامض استعانت فيه بمشهد من مسلسل "العتاولة" يجمع بين الفنان باسم سمرة والفنانة يسرا الجديدي

وكتبت جيني: "مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين، مبروك يا ميرو يا أبو العيال، جوازة ترفع الراس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها".

جيني كامل انفصلت عن الشاعر أمير طعيمة العام الماضي بعد زواج دام 15 عاما، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك وقتها: "تم الطلاق الرسمي".