"هذا الشبل من ذاك الأسد".. محمد رمضان ينشر فيديو جديد من حفل زفاف اسماعيل يس منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد من كواليس حضوره حفل زفاف رجل الأعمال إسماعيل يس منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

ظهر رمضان في الفيديو بإطلالة أنيقة حيث ارتدى بدلة سوداء بتصميم جذاب وقميص باللون الأبيض، وعلق: "مبروك لصحبي وأخويا الصغير إسماعيل يس منصور.. سيمبا هذا الشبل من ذاك الأسد".

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم حفل الزفاف وجاء بينهم الفنان عمرو دياب، الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنانة أصالة، الفنانة منى زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنان أحمد عز، الفنانة نيللي كريم، الفنانة يسرا.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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