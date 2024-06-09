شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد الشهود في قضية يونج ثاج لهذا السبب.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محاكمة مغنى الراب يونج ثاج حالة من الفوضى عندما تم القبض على أحد الشهود في المحكمة لرفضه الإدلاء بشهادته، حيث تتم محاكمة Young Thug حاليًا بتهمة التآمر لانتهاك قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز (RICO) في جورجيا، إلى جانب سبع جنايات أخرى تتعلق بالمخدرات والعصابات.

ويأتي ذلك بعد إلقاء القبض عليه في عام 2022، عندما كان واحدًا من 28 شخصًا متهمين في لائحة اتهام ركزت على عصابة الشوارع المزعومة YSL، والتي يُعتقد أنها تشكلت في أتلانتا في عام 2012.

ويُشتبه في أن ثونج هو أحد أفراد العصابة، ومن الثلاثة الأعضاء المؤسسين للعصابة المزعومة.

ويشتبه ممثلو الادعاء في أن مغني الراب، واسمه الحقيقي جيفري لامار ويليامز، شارك في نشاط عصابة في أو بين 12 مايو 2018 و8 مايو 2022.

وأكد موقع Rolling Stone أنه تم القبض على كينيث "ليل وودي" كوبلاند، وهو أيضًا شريك مزعوم لـ YSL، على المنصة بعد رفضه الإدلاء بشهادته نيابة عن الادعاء.

ويزعم أن أحد أعضاء العصابة المنافسة YFN أنه قام بخطف كوبلاند في ملهى ليلي في أتلانتا في يناير 2015، والذي تصاعد بعد ذلك إلى حرب إطلاق نار يُزعم أنها أدت إلى مقتل دونوفان "نوت" توماس بعد أيام.

وكان من المتوقع أن يكون كوبلاند شاهداً رئيسياً في المحاكمة، وقال محامي الدفاع ماكس شاردت إن "مصداقيته هي جوهر هذه القضية، إنه العمود الفقري للقضية".

كانت قضية Young Thug ملحوظة بشكل كبير لاستخدام كلمات موسيقى الراب الخاصة به لاتهامه بانتمائه إلى عصابة YSL في المحاكمة، وتعرض استخدام كلمات الأغاني في المحاكمات الجنائية لانتقادات واسعة النطاق "باعتبارها وسيلة مناسبة لحقن التحيز العنصري والارتباك في عملية العدالة الجنائية".