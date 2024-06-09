شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه "يوم ما تفارق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه التي تحمل اسم "يوم ما تفارق" من كلمات مصطفى ناصر وألحان محمد غريب، وتوزيع أحمد حسام والهامى دهيمة.

وطرح مؤخرًا هيثم شاكر أغنية جديدة تحمل اسم "آخر مرة قابلتك" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، ويقول مطلع الأغنية :آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت، وضحكت لبنى آدمين، أنا من ساعة مافارقتك وأنا مليت وقاسيت وتعبت ماليش نفس اروح فين .

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".