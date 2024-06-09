بعد إعلان طليقته.. من هي يسرا الجديدي زوجة أمير طعيمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت جيني كامل طليقة الشاعر أمير طعيمة، زواج الأخير من الفنانة التونسية يسرا الجديدي.

وكتبت "جيني كامل"، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين، مبروك يا ميرو يا أبو العيال، جوازة ترفع الرأس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها".

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن الفنانة يسرا الجديدي زوجة الشاعر أمير طعيمة:

- يسرا الجديدي فنانة تونسية دخلت عالم التمثيل عام 2023

- شاركت في مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023، وجسدت دور ياسمين الحوت ابنة ادهم الحوت والذي جسده الفنان خالد زكي>

- شاركت في مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، والذي عرض في دراما رمضان 2024، وجسد دور زوجة عيسى الوزان والذي جسد دوره الفنان باسم سمرة.

جيني كامل انفصلت عن الشاعر أمير طعيمة العام الماضي بعد زواج دام 15 عاما، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك وقتها: "تم الطلاق الرسمي".

وكتب أمير طعيمة كلمات تتر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: آسر ياسين، وعائشة بن أحمد.

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