نجوم الفن يهنئون أمير طعيمة بمناسبة زواجه من الفنانة يسرا الجديدي.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة الصور الأولى من حفل زفافه على الفنانة التونسية يسرا الجديدي، وذلك بعد انفصاله عن طليقته جيني كامل، منذ شهرين ونصف.

ونشر أمير طعيمة، مجموعة صور من حفل زفافه على يسرا الجديدي، تحت سفح الأهرامات عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: 24-4-2024، يوم للذكرى، زوجتي الجميلة".

وتلقى أمير طعيمة التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه، إذ هنأت الفنانة درة، وعلقت: "مبروك"، ليرد عليها، قائلًا: "تسلمي يا دودو".

كما هنأ الفنان أحمد زاهر، الشاعر أحمد طعيمة بمناسبة زواجه، وكتب: ربنا يخليكم لبعض".

وحرص الفنان عبدالفتاح الجريني على تهنئة العروسين، وكتب: "مبروك يا حبيبي"، ليرد عليه أمير طعيمة: "أخويا الغالي".

يذكر أن جيني كامل أعلنت رسميًا خبر انفصالها عن زواجها أمير طعيمة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، وليس انفصالا، وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير".

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