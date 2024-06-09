أحمد السقا يتعاقد على فيلم "خبطة العمر" مع سينرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعاقد النجم أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم الشهر المقبل بعد الاستقرار على اختيار باقي فريق العمل والتعاقد معهم.

ويعرض للنجم أحمد السقا في السينمات فيلم "السرب" والذي حقق 41 مليون جنيه خلال شهر من طرحه بالسينمات.

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

وقدم النجم أحمد السقا في رمضان الماضى مسلسل "العتاولة" والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في المسلسل كل من: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فريدة سيف النصر، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف في فيلم "عصابة الماكس" الذي يعرض في عيد الأضحى المقبل، حيث يظهر مع أحمد فهمي في السينما للمرة الثانية بعد أن ظهر معه كضيف شرف في فيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010.