ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت "ياسمين" مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، بدون أي تعليق، وظهرت مرتدية فستان أسود طويل أمام البحر، خطفت به الأنظار .

وتفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين صبري، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياربي شوف الرشاقة والخصر"، "ما طبيعي إنك أجمل من المنظر"، "كل يوم بتحلوي ومبقاش ينفع كده بجد"، "تجننن ماشاء الله"، "مفيش في جمالك اتنين".

آخر مشاركات "ياسمين صبري" كانت في مسلسل "رحيل" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

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