هاني خليفة: ليس هناك وصفة سحرية لتوجيه الممثل والخيال هو كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد فعاليات منصة سيني جونة في o west، على مدار يومين 9 و10 يونيو الجاري، برنامجًا حافلاً من ورش العمل والجلسات النقاشية، بهدف ضمان مشاركة الخبرات والمعرفة من خبراء قطاع السينما مع المواهب الشابة على مدار العام بما يساهم في تطوير صناعة السينما في مصر.

وقال المخرج هاني خليفة في جلسة نقاشية إن العلاقة بين المخرج والممثل تحمل في طياتها صراعات داخلية، إذ يرى كل منهما الآخر من منظور مختلف. وأضاف في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "توجيه الممثلين"، بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بتعلم فنون الإخراج من الشباب، أن التمثيل هو أن تعيش بصدق في ظروف متخيلة، وأنه إذا لم يجرب المخرج التمثيل أو دراسة التمثيل، فسيظل الممثل بالنسبة له كائنًا غامضًا.

وأكد أن الإلهام هو جوهر توجيه الممثل، قائلاً: "ليس هناك وصفة سحرية لتوجيه الممثل، بل نحن نفتح أبواب الخيال، فالخيال هو كل شيء. يمكن أن أقول للممثل في لحظة ما إن هذه هي الأدوات التي أستطيع التعامل بها، وأدعوه لتخيل ما سيفعله بالتحديد في الدور الذي سيقوم به".

وأشار إلى أن الأخطاء في الفنون قد تكون محمودة أحيانًا، بعكس المهن الأخرى، حيث يجب التعامل معها بحكمة وقبولها، وعدم الدخول بأفكار مسبقة. وأضاف أن فهم المخرج لكيفية تفكير الممثل والصعوبات التي يواجهها هو أمر ضروري.

أوضح خليفة أن هناك صراعًا بين الممثل والمخرج، إذ يأتي كل منهما من عالم مختلف، وهناك نوع من الحسد للفنان. وأكد أن المخرج يجب أن يرى الجوانب الجيدة عند الممثل التي تتناسب مع الدور. وأشار إلى أن المخرج لديه سلطة كبيرة، إذ يختار الأدوار الثانوية ويجد حلولًا لكافة العراقيل، وجزء من وظيفته هو حماية الممثل.

ولفت خليفة أنه يجب على المخرج تجنب السلوكيات غير الإنسانية ووسائل الضغط على الممثل، موضحًا أنه يدرك تمامًا هشاشة الممثل. وأكد أن العنف في العمل لا يخرج أداءً أفضل.

وأشار خليفة إلى أن الإخراج أنواع، وأن أجمل شيء في الممثل هو أنه آلة إبداع متفردة، يجب على المخرجين تعلم كيفية التعامل معها. واختتم بقوله: "لا بد أن أحب الممثل فعلاً، فالمغامرة معه عادة ما تأتي بنتائج مبهرة لم نكن نتوقعها".

وأوضح أيضا اختلاف أساليب التعامل مع الممثلين، حيث يتبع بعض المخرجين طرقًا نفسية أو عدوانية. وأوضح أنه يفضل التحضير للمشهد دون إخبار الممثل بالأداء المطلوب، ليبقى دائمًا في حالة تفكير وإبداع.

وأقيم مساء أمس السبت حفل افتتاح لمبادرة "سيني جونة × O West" بحضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، والقائمين على مهرجان الجونة السينمائي.