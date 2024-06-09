شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد نجوم سينما العيدين الفطر والأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 الذى ينطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو، مشاركة عدد من الفنانين خلال أفلام الموسم بعدما ظهروا في موسم عيد الفطر، ليكونوا نجوم سينما العيدين الفطر والأضحى، وعلى رأسهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وبيومى فؤاد.

النجم عمرو يوسف يدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم ولاد رزق 3 - القاضية، وذلك بعدما سجل تواجده فى موسم عيد الأضحى السينمائى خلال فيلم شقو الذى اقتربت إيراداته من 80 مليون جنيه، ونفس الأمر بالنسبة للنجم محمد ممدوح الذى يشارك فى فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بعدما قدم فيلم شقو فى عيد الفطر.

الفنان بيومى فؤاد أيضًا من النجوم الذين يسجلون تواجدهم فى موسم عيد الأضحى السينمائي بعدما شاركوا فى موسم عيد الفطر، حيث يشارك بيومى فى بطولة فيلمين من أفلام عيد الأضحى وهما اللعب مع العيال مع محمد إمام، وأهل الكهف مع خالد النبوى، وذلك بعدما تواجد فى عيد الفطر بفيلمين هما فاصل من اللحظات اللذيذة مع هشام ماجد وهنا الزاهد وأسود ملون مع رنا رئيس ومحمد كيلانى.

يذكر أن فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film

أما فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.