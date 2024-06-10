هيثم شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "يوم ما تفارق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح الفنان هيثم شاكر عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "يوم ما تفارق".

الأغنية تم طرحها منذ ساعات، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد غريب، وتوزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

يذكر أن الفنان هيثم شاكر طرح مؤخرا أغنية "آخر مرة قابلتك" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

يذكر أن آخر ظهور للفنان هيثم شاكر كان في حفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة، والذي حضره عدد كبير من الفنانين من بينهم: ميرهان حسين، بوسي، أيتن عامر، حسني شتا.