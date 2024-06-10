ربيع نسخة واحدة لن تتكرر.. عمرو يوسف يروج لشخصيته في "ولاد رزق 3" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج الفنان عمرو يوسف، للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق - القاضية"، والمقرر عرضه في السينمات في عيد الأضحى المبارك.

ونشر "يوسف"، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وقال: "الجزء الاول ربيع عمل الغلط، والجزء التاني عمل الغلط، لكن في الجزء التالت ربيع عمل الصح.. ربيع نسخة واحدة لن تتكرر".

ومن المقرر عرض ولاد رزق 3، في عيد الأضحى 2024، بجميع دور العرض في مصر يوم 12 يونيو، وجميع دور العرض في السعودية يوم 14 يونيو"

فيلم "ولاد رزق- القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، تايسون فيوري، ومن إخراج طارق العريان.

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