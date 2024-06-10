أحلام تتعرض لكسر في يدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لكسر في يدها، وظهرت في إحدى الحفلات بـ "جبيرة".

ونشر أحد متابعي النجمة أحلام مقطع فيديو لها على خشبة المسرح بـ "جبيرة" في ذراعها، ووجه لها سؤال: "سلامتك أم فاهد من كل شر، وش فيها يدك؟".

وردت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع "أكس" قائلة: "شكرا على سؤالك، للأسف كسر الحمد لله".

من ناحية أخرى تستعد الفنانة أحلام للمشاركة في حفلات مهرجان "ليلة العمر 2024" بالكويت وبالتحديد يوم 19 يونيو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال