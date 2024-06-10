أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبدالعزيز على مسلسلها الجديد "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هنأ الفنان أحمد العوضي، طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمناسبة تعاقدها على مسلسل جديد يعرض في موسم رمضان القادم.

ورد "العوضي" على الصور التي نشرتها "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وكتب: "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025، من إنتاج شركة سينرجي

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صور من توقيع العقد بصحبة المنتج تامر مرسي، وكتبت: "مسلسل رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي".