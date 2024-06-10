"مش أول مرة".. ظهور صورة قديمة تجمع عمرو دياب بالمعجب الذي صفعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تجمع المطرب عمرو دياب بـ المعجب سعد أسامة، الذي تلقى صفعة مؤخرًا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وترجع الصورة لعدة سنوات سابقة حيث ظهر عمرو دياب مرتديًا جاكت طويل، مما يشير إلى أن الصورة التقطت في إحدى حفلات فصل الشتاء.

ويبدو أن الهضبة رحب بالتقاط صورة مع المعجب وظهر الاثنان مبتسمان، ولم يحدث أي خلاف أو مشاكل بين الطرفين، قد تدفع الهضبة لـ "صفع" المعجب في حفل الزفاف بعد مرور كل هذه السنوات.

انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وتصدر "عمرو دياب" محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد واقعة الصفع.

وقام محامي النجم عمرو دياب، بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بمضايقة "عمرو"، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

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