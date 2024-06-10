"تاتو" إيناس الدغيدي وياسمين صبري جريئة أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد : معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمير طعيمة

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة زواجه من الفنانة يسرا الجديدي، ونشر صور من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر السوشيال ميديا، وظهرت مرتدية فستان أسود طويل أمام البحر، خطفت به الأنظار .

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعه بصحبة رجل الأعمال ياسين منصور، وعدد من رجال الأعمال الذين حرصوا على حضور حفل زفاف نجل ياسين منصور والذي أقيم مساء السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

دوللي شاهين

كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عن صورا جديدة من كواليس تصوير كليب "ست البنات"، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

شذى حسون

تألقت الفنانة العراقية شذى حسون في أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، وشاركت متابعيها صورة جديدة بإطلالة صيفية زاهية.

دارين حداد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، متابعيها أحدث ظهور لها رفقة "كلبها" عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان سهرة سوارية ساحر.

إيناس الدغيدي

حرصت المخرجة إيناس الدغيدي على مشاركة متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة، مرتدية فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة، كاشفًا عن "تاتو" مرسوم أعلى ساقيها.

نرمين الفقي

تألقت الفنانة نرمين الفقي في أحدث ظهور لها ونشرت فيديو من تكريمها في مهرجان "فرنسيسكان جوت تالنت" رفقة المخرج بيتر ميمي، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

بسمة بوسيل

احتفلت الفنانة بسمة بوسيل بحفل تخرج ابنها آدم من الحضانة، بمشاركة طليقها المطرب تامر حسني، ونشرت صورًا عبر ستوري حسابها على موقع "انستجرام" لتوثيق الحفل.