شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات بالجملة لـ Doctor Who لإبرازه المثلية ومفاجأة متابعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مسلسل Doctor Who هو الأطول في التاريخ، ويمتلك شريحة كبيرة وجارفة من مختلف القطاعات والأعمار، فمنذ عرض النسخة الأصلية للمسلسل بين عامي 1963 و1989، وهو المسلسل المفضل للكثيرين حتى تفاجأ المشاهدين بظهور قبلة مثلية جنسية لبعض الممثلين الرئيسين وهو ما شكل حالة من السخط والانتقادات اللاذعة للقائمين على العمل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن مسلسل Doctor Who الذى يعرض منذ أكثر من 60 عامًا، فاجئ متابعيه ومشاهديه بقبلة مثلية بين شخصية الطبيب وصائد الجوائز، في الحلقة التي دارت احداثها في فترة الوصاية البريطانية عام 1813، وسرعان ما جذبت الحلقة الكثير من الانتقادات من قبل بعض العائلات الذين تفاجئوا بظهور المشهد، حيث ان الشخصيات كانت في البداية لا تثق ببعضها البعض.

مسلسل Doctor Who تدور قصته حول طبيب Gallifrey الذى يسافر عبر الزمان والمكان في سفينة TARDIS وهى اختصار لـ Time وRelative Dimension In Space مع العديد من أصحابها.

المسلسل بطولة مات سميث، ديفيد تينانت، بيتر كابالدي، جينا كولمان، نيكولاس بريجز، كارين جيلان، بيلي بايبر، بول كاسي، آرثر درفيل، ومن تأليف وإنتاج سيدني نيومان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".