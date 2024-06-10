شكرا لقرائتكم خبر عن موسم أفلام عيد الأضحى 2024 يشهد ظهور 3 ثنائيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2024، والذي يشهد ظهور 3 ثنائيات وقصص حب مختلفة، رغم تنوع الأعمال التي تعرض خلال الموسم بين الكوميديا والأكشن والفانتازيا.

خالد النبوي وغادة عادل

يظهر الثنائي خالد النبوي وغادة عادل خلال فيلم "أهل الكهف"، الذي تغلب على أحداثه الأكشن والحروب، وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض مشاهد الحب التي جمعت الاثنين.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

العمل مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير"، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

محمد إمام أسماء جلال

وفي فيلم "اللعب من العيال"، تنشأ قصة حب بين محمد إمام وأسماء جلال خلال الأحداث، حيث تجسد أسماء جلال دور فتاة بدوية يتعرف عليها إمام بعد نقله إلى مدرسة هناك وتنشأ بينهما قصة حب في إطار كوميدي.

فيلم اللعب مع العيال بطولة: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

أحمد فهمي وروبي

كما يظهر خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل ثنائي أحمد فهمي وروبي، الذي يعيشان قصة حب في إطار العصابة التي يشكلانها، في فيلم عصابة الماكس، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.



برومو أهل الكهف



غادة عادل وخالد النبوي من برومو أهل الكهف



خالد النبوي وغادة عادل



محمد إمام وأسماء جلال