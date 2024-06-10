على طريقته الخاصة.. أحمد عز يروج لفيلم "ولاد رزق 3" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الحساب الخاص بفيلم ولاد رزق 3 على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو ترويجي للفنان أحمد عز.

وروج أحمد عز لـ فيلم "ولاد رزق - القاضية"، والذي من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى المقبل، قائلًا: "أنا عارف إن أنا كل مرة بقولكم هنبطل المرة دي بقى فعلا بردو مش هنبطل.. استنوا ولاد رزق".

ومن المقرر عرض ولاد رزق 3، في عيد الأضحى 2024، بجميع دور العرض في مصر يوم 12 يونيو، وجميع دور العرض في السعودية يوم 14 يونيو"

فيلم "ولاد رزق - القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، تايسون فيوري، ومن إخراج طارق العريان.

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