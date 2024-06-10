بالفيديو.. وليد توفيق: "أحلى شيء تغني وأنت صايم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان اللبناني وليد توفيق، عن سعادته بلقاء المطرب التونسي صابر الرباعي، مؤكدًا أنه إنسان قبل ما يكون فنان، وذلك في فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وقال "توفيق"، في حواره مع الإعلامية بوسي شلبي: "أنا لما بقعد مع صابر بحس بسعادة، لأني قاعد مع إنسان هو فنان طيب وأمين وصوته حلو".

وقالت "بوسي شلبي"، إن أول لقاء إعلامي جمعها بـ صابر الرباعي كان في دار الأوبرا المصرية وقدم الحفل وكان صائمًا وقتها، ليرد عليها وليد توفيق قائلًا: "أحلى شيء إنك تغني وأنت صايم.. يعني كان كده وهو صايم اومال لو مش صايم كان عمل إيه؟".

طرح الفنان اللبناني وليد توفيق أغنية جديدة مؤخرًا بعنوان ببعت السلام، من كلمات هاني عبدالكريم وألحان وتوزيع أكرم عادل، وإخراج راي حاج.

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