شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام ضيف منة يحيى على تليفزيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان أحمد عصام مصمم التأثيرات البصرية والفاير وركس ضيفا على تليفزيون ”الخليج 365” في لقاء خاص مع المذيعة منة يحيى، ويكشف فيها عصام عن الأزمات التي تعرض لها بعد حفل زفافه الذى شارك فيه كل نجوم الطرب في الوطن العربى في مقدمتهم محمد منير وعمرو دياب.

وتحدث خلال اللقاء عن سبب ابتعاده عن التمثيل بعد تألقه في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، كما تحدث عن كواليس مشاركته في احتفالات نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التي فاز فيها النادى الاهلى.



ابداعات احمد عصام



ابداعات احمد عصام



إبداعات احمد عصام إبداعات احمد عصام

وكان قد أعرب الفنان أحمد عصام مصمم التأثيرات البصرية والفاير وركس عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عما قدمه من ألعاب فاير وإبداعات باستاد القاهرة الدولى أثناء احتفالات ناديى الأهلى والزمالك، بعد فوزهما ببطولة دورى الأبطال والكونفدرالية، وقال في تصريح لـ"الخليج 365": في بداية حديثى أحمد الله على النجاح والإشادة التي لم تأتِ إلا بكرم من الله وجهد وشقا، لافتًا إلى أن النجاح يجعل صاحبه فخورا، خاصة حينما يكون الذى قدمه له صلة بمصر وحينما يكون حدثا مهما ودوليا، وأشار إلى أن ما حدث خلال احتفال ناديى الأهلى والزمالك باستاد القاهرة كان يتم له التحضير منذ ما يقرب من شهر تقريبًا.