فن ومشاهير

أحمد عصام ضيف منة يحيى على تليفزيون ”الخليج 365”

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام ضيف منة يحيى على تليفزيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان أحمد عصام مصمم التأثيرات البصرية والفاير وركس ضيفا على تليفزيون ”الخليج 365” في لقاء خاص مع المذيعة منة يحيى، ويكشف فيها عصام عن الأزمات التي تعرض لها بعد حفل زفافه الذى شارك فيه كل نجوم الطرب في الوطن العربى في مقدمتهم محمد منير وعمرو دياب.

وتحدث خلال اللقاء عن سبب ابتعاده عن التمثيل بعد تألقه في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، كما تحدث عن كواليس مشاركته في احتفالات نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التي فاز فيها النادى الاهلى.

448059354_1896775194075593_614052910229562722_n
ابداعات احمد عصام

 

447999800_1896775140742265_2287315043857268507_n
ابداعات احمد عصام

 

448027319_1896775120742267_1309548987537516288_n
 إبداعات احمد عصام

 وكان قد أعرب الفنان أحمد عصام مصمم التأثيرات البصرية والفاير وركس عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عما قدمه من  ألعاب فاير وإبداعات باستاد القاهرة الدولى أثناء احتفالات ناديى الأهلى والزمالك، بعد فوزهما ببطولة دورى الأبطال والكونفدرالية، وقال في تصريح لـ"الخليج 365": في بداية حديثى أحمد الله على النجاح والإشادة التي لم تأتِ إلا بكرم من الله وجهد وشقا، لافتًا إلى أن النجاح يجعل صاحبه فخورا، خاصة حينما يكون الذى قدمه له صلة بمصر وحينما يكون حدثا مهما ودوليا، وأشار إلى أن ما حدث خلال احتفال ناديى الأهلى والزمالك باستاد القاهرة كان يتم له التحضير منذ ما يقرب من شهر تقريبًا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements