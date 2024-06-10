شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن زهرة العلا في ذكرى ميلادها الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ10 من يونيو مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة زهرة العلا الـ 90 إذ أنها من مواليد عام 1934، والتي حفرت اسمها بتاريخ السينما والدراما المصرية، من خلال مسيرة طويلة ما بين السينما والدراما اشتهرت خلالها كواحدة من جميلات السينما، بجانب موهبتها التي ساعدتها لتقديم أدوار عديدة في مسيرة طويلة وصلت إلى 120 فيلما وقرابة 50 عملاً دراميًا على شاشة التليفزيون.

الفنانة زهرة العلا ولدت في حي محرم بك بالإسكندرية، بعد ذلك انتقلت الفنانة الراحلة مع عائلتها إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها الذى كان دائم الانتقال بين المحافظات المختلفة بسبب طبيعة عمله.

زهرة العلا انضمت فيما بعد إلى معهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، وانضمت بعد ذلك زهرة العلا إلى فرقة زكي طليمات ، وقدمت من خلالها عدة مسرحيات أبرزها البخيل، مريض بالوهم، فتش عن المرأة، 7 فرخات وديك، تتلمذت على يدي عميد المسرح العربي يوسف وهبى، وكونت فرقة للتمثيل وكانت تخرج أعمالها الفنية بنفسها.

المخرجة منال الصيفي ابنة الفنانة الراحلة زهرة العلا وخلال تصريحات تليفزيونية أن والدتها اعتزلت بعد أداء فريضة الحج مؤكدة أنها بعد عودتها اتخذت القرار، مؤكدة أنها في أواخر أيامها انتقلت للإقامة مع ابنتها في منزلها وحرصت على الجلوس معها بشكل مستمر.

أبرز الأدوار المفضلة لها حسب قول ابنتها هو شخصيتها فى فيلم "دعاء الكروان"، ورحلت عن عالمنا فى الـ 18 ديسمبر من عام 2013