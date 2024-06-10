شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فاضل: تجربة مسلسل دواعي السفر مهمة بالنسبة ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد فاضل، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل دواعى السفر ويعرض على منصة watch it، عن الرسائل المهمة التى يقدمها المسلسل.

وقال أحمد فاضل: "سعيد أنى جزء من عيلة مسلسل دواعى السفر، ومن أكتر المشاهد اللى بحبها ومشهد صعب لما دخلت في مواجهة مع على "أمير عيد" في وجود كل أبطال العمل لأنه شقيقى في الأحداث وبيتهرب منى وكنت قلقان لكن وجودهم خفف القلق، ومسلسل دواعى السفر بالنسبة ليا تجربة حلوة وجديدة ومريحة وتانى مرة عمل مع محمد ناير بعد ريفو بحبه وعندى ثقة كبيرة جدًا وعارف أنه هيعمل حاجة مؤثرة وليها قوة، والرؤية كلها بتاعته لأنه المخرج والمؤلف عمل حاجة عظيمة".

مسلسل دواعى السفر مكون من 10حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.