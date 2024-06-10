صبا مبارك تخوض تجربة عمليات التجميل

علمت "لها" أن الفنانة صبا مبارك تخوض خلال الفترة المقبلة تجربة عمليات التجميل وذلك من خلال دورها في مسلسلها الجديد "وتر حساس" الذي تواصل خلال الفترة الحالية التحضير له لبدء التصوير خلال أيام، لعرضه في موسم الأوف سيزون.

وتجسد صبا خلال الأحداث شخصية طبيبة تجميل وهو دور جديد عليها لم تقدمه من قبل في أي من أعمالها، والعمل مكون من 45 حلقة، ومن إخراج وائل فرج.

يُذكر أن صبا حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال مسلسل "بين السطور"، وشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل الزارو، علي الطيب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، دنيا المصري، وأيمن عزب، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

كما عرض لها في السينما خلال الفترة الماضية، فيلم "أنف وثلاث عيون"، بطولة ظافر العابدين، والعمل مأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس، التي سبق وتم تقديمها في فيلم بنفس العنوان في عام 1972، وقدم بطولته محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين، وأخرج الفيلم وقتها حسين كمال.

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