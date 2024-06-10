نجوى فؤاد تتراجع عن تصريحات تسيء إلى عمرو دياب ويسرا

تراجعت الممثلة والراقصة المصرية نجوى فؤاد عن تصريحاتها بحق مواطنيها النجم عمرو دياب والفنانة يسرا، حول فضلها عليهما.

وقالت فؤاد في التصريحات الأولى إن دياب كان يغنّي خلفها وهي ترقص في الفنادق والملاهي الليلية، مضيفةً:"مكنش لاقي شغل".

وتابعت عن يسرا: "أنا صارفة عليها 3 أو 4 ملايين جنيه، ولغاية إمبارح كان عندها مقابلة في بعض القنوات ولم تقل إنها بدأت أول فيلم عندي".

وتعرضت فؤاد لسيل من الانتقادات القاسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى نفي التصريحات المصوّرة، والزعم أنها "مفبركة".

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة مع برنامج "الصراحة"، إن عمرو دياب ولد فناناً كبيراً منذ بداياته، وأنه بمثابة أخيها الصغير. وأضافت: "عمرو دياب فنان كبير وجدع، ومن الناس اللي بتسأل عليا في مرضي، والكلام المنتشر ليا غير حقيقي ولا يصح أبداً".

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