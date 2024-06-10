ماجد المصري يشيد بتجربة ابنه على المسرح

القاهرة- الخليج 365
أشاد الفنان ماجد المصري بتجربة ابنه آدم التمثيلية، أثناء تقديمه أحد العروض المسرحية مع أصدقائه من الفنانين الشباب على مسرح الجامعة.
ونشر ماجد مقطع من المسرحية على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: خطير يا أدم . ماشاء الله عليك . اشتغلت علي نفسك وقدمت عرض مشرف جدا .. ربنا يحفظك من كل شر.
أول عمل يجمع ماجد المصرب بابنه آدم
وأكد الفنان ماجد المصري، أنه يصور حاليا فيلم “الغربان”، مع الفنان عمرو سعد.
وأضاف ماجد المصري، فى تصريح خاص ، أن فيلم الغربان يشهد أول تعاون بينه وبين ابنه “آدم” فى السينما، وذلك بعد اختياره ليكون ضمن فريق العمل.
ومن جهته، أعرب أدم، عن سعادته البالغة بهذا العمل، خاصة وأنه مع والده، الذي يقدم له كل الدعم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.
وتابع أدم فى تصريحه أنه بدأ فى الاستعدادات لشخصيته فى الفيلم حيث تطلب منه مجهود كبير لكونه يجسد شخصية أحد فريق الغربان وهي فرقة كانت تحارب فى الحرب العالمية الثانية.
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