نقابة المهن الموسيقية تُعلق على واقعة صفع عمرو دياب لمعجب

نفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ما تم تداوله حول انعقاد اجتماع طارئ في المهن الموسيقية، بعد أزمة الفنان عمرو دياب عقب صفعه لمعجب.وقال المتحدث الإعلامي للمهن الموسيقية، الدكتور محمد عبد الله، إنه لا صحة لما تم تداوله حول الدعوة لاجتماع طارئ في نقابة المهن الموسيقية، لمناقشة واقعة الفنان عمرو دياب، بعد صفعه لمعجب خلال تواجده بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وتابع محمد عبد الله: «لا يوجد أي اجتماعات غدا للمجلس بشأن واقعة عمرو دياب وكل ما يثار في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، ولا يوجد أي اجتماعات غدًا لمجلس إدارة النقابة، لأن هناك أخبارا بدأت تتداول، ولكن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا».

ومن ناحية أخرى، تصدر اسم الفنان عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد تداول فيديو له على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وأثار الفيديو غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر عمرو دياب خلال الفيديو وهو يصفع أحد المعجبين على وجه، وذلك أثناء تواجده في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، حيث أراد الأخير التقاط صورة معه.

الجمهور يستنكر تصرف عمرو دياب

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع الفيديو مستنكرين هذا التصرف لـ الفنان عمرو دياب، وكتب أحدهم: «سقطة أخلاقية جديدة وهذه المرة واضحة ولا تحتمل أي تبرير، يعني مينفش حد يطلع يقول إن القلم اللي طرقع على وش الراجل ده كان هزار».

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