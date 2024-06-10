عمرو دياب يغلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به بعد واقعة صفعه لمعجب

قرر الفنان عمرو دياب أن يغلق جميع التعليقات عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، خاصة “فيسبوك”، وذلك بعد واقعة صفعه لمعجب فى حفل زفاف.

ويأتى قرار عمرو دياب المفاجئ منعا لتعرضه إلى بعض التعليقات غير اللائقة عبر حساباته المختلفة من قبل متابعيه كرد فعل على ما حدث بسبب فيديو الصفعة الشهير، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا فى الساعات القليلة الماضية.

تصدر اسم الفنان عمرو دياب محرك البحث العالمى “جوجل” بعد قيامه بصفع أحد المعجبين خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أحياه ليلة أمس، الجمعة 7 مايو.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى “إكس” فيديو يظهر فيه معجب وهو يحاول التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب ليقوم الفنان بصفعه على وجهه، الأمر الذى أثار غضب رواد “إكس" وعدد من الفنانين.

عقوبة الفنان عمرو دياب

ويستعرضمن خلال هذا التقرير عقوبة الفنان عمرو دياب فى واقعة صفع أحد المعجبين له.

وقال الدكتور خالد حنفى، المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق، إن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بـ صفع أحد المعجبين يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث إنها تدخل فى إطار جريمة الضرب البسيط طبقا لما نصت عليه المادة 242 من قانون العقوبات.

وأكد حنفى، في تصريحات خاصة، أن واقعة قيام الفنان عمرو دياب بصفع أحد المعجبين تندرج تحت مسمى جريمة الضرب البسيط، لأنها لم يستخدم فيها أداة مثل العصا، خاصة أن هناك فرقا بين الضرب البسيط والضرب باستخدام أداة، مشيرا إلى أن المشروع شرع عقوبة أشد فى جريمة استخدام الأداة فى الضرب.

وكشف المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس النواب السابق أن الفنان عمرو دياب سيواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة تصل إلى 10 جنيهات كحد أدنى حال قيام أحد المعجبين الذى تم صفعه من الفنان عمرو دياب بتقديم بلاغ ضده.

وقد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".

ووضع قانون العقوبات تعريفا لجريمة الضرب وهو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها، ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

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