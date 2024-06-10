فن ومشاهير

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن فيلم ولاد رزق ويوجه رسالة لعمرو أديب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن نفاذ تذاكر فيلم أولاد رزق، في المملكة العربية ، ووجه رسالة للإعلامي عمرو أديب.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": علمت الآن أن أغلب تذاكر الويك أند الأول لفيلم ولاد رزق قد نفذت تمامًا قبل أيام من عرض الفيلم.. يا خوفي لا تدفع كتير يا عمرو أديب".

ومن المقرر عرض ولاد رزق 3، في عيد الأضحى 2024، بجميع دور العرض في مصر يوم 12 يونيو، وجميع دور العرض في السعودية يوم 14 يونيو"

فيلم "ولاد رزق - القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، تايسون فيوري، ومن إخراج طارق العريان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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