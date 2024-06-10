شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن راؤول: غادة عبد الرازق اختارت تامر عاشور لتلحين تتر مسلسلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الشاعر أحمد حسن راؤول ضيفًا على برنامج نص تون، الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه كشف عن كواليس اختيار تتر أغنية مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، فقال إن الأغنية تغير عليها أكثر من ملحن، وفى النهاية انتهى بها المطاف لدى الفنان تامر عاشور، الذى قام تلحينها بناء على اختيار بطلة العمل غادة عبد الرازق.

وأضاف راؤول، خلال لقائه مع برنامج نص تون: كتبت 50 أغنية وطنية، وسعيد بهذا العدد الذى وصلت إليه، مؤكدا أن الموزع أحمد وحيد كينج هو سبب شهرته، حينما عرّفه بالملحن عمرو مصطفى، الذى وقّع على شهادة ميلاده في مجال الموسيقى وكان سبب شهرته، وتمنى راؤول أن يتعاون في الفترة المقبلة مع الهضبة عمرو دياب ومع النجمات أصالة وشيرين وإليسا.

كما أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أغنيتين ضمن مسلسل "الاختيار 2" الذى حقق نجاحا كبيرا، وهما أوبريت "إحنا مش بتوع حداد" والتى تم طرحها بعد نهاية أحداث الحلقة الأخيرة والتى شارك فيها معظم نجوم الجزأين، وأغنية "وقت الحساب".