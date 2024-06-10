شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى متزوجة من محمد أبو داود في الوصفة السحرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقات الأولى والثانية من مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيرى عادل وعمر الشناوى وإسلام جمال وهيدى كرم أحداثًا مختلفة، حيث أوضحت الحلقات أن هناك علاقة زواج مختلفة بين كارمن – كارولين عزمى وحسين – محمد أبو داود في أحداث الحلقات، خصوصًا أن زواج كارولين مع أبو داود يوضح فارق العمر الكبير بينهما وهو ما وضعهما في مأزق امام السكان في الكمباوند الذى يقطنون فيه، وحدثت مشكلة بينهما، حيث عبر حسين لكارمن أنه مستاء من نظرات الناس له بسبب إنه متزواج من امرأة في مقام أبنائه .



الوصفة السحرية

يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.