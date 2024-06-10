شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح يلعب شخصية "البارون" في فيلم "عصابة الماكس" بموسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته بالمشاركة في فيلم "عصابة الماكس" مع الفنان أحمد فهمى وقال لـ"الخليج 365": إن شخصيته في فيلم "عصابة الماكس" من الشخصيات التي سيكون لها أثر مع الجمهور، وسوف يفاجئ بها حيث إنه يجسد شخصية تدعى البارون ويستعين به بطل الفيلم أحمد فهمى ليكون عضوًا بالعصابة ليساعده في الأعمال الإجرامية التي يمارسها ولكنها ممتزجة بالكوميديا، مضيفًا أنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.



حاتم صلاح

كانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس" بطولة النجم أحمد فهمي البوسترات الفردية لأبطال العمل، ضمن الحملة الترويجية التي بدأتها خلال الأيام الماضية، استعدادًا لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة في موسم عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.