الصور الأولى لزفاف الشاعر أمير طعيمة من بطلة مسلسل “العتاولة”

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن الصور الأولى من حفل زفافه على الممثلة التونسية يسرا الجديدي.

وعبر حسابه على موقع انستغرام، نشر “طعيمة” أكثر من صورة من حفل الزفاف الذي تمّ في وقت سابق من هذا العام وكتب: ٢٤ – ٤ – ٢٠٢٤ يوم للذكرى، زوجتي الجميلة”.

وكان أمير طعيمة قد انفصل عن زوجته السابقة جيني كمال بعد زواج استمر ١٥ عامًا، حيث أعلنت الأخيرة طلاقها رسميًا منه في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤ . وقالت في منشورها “تمّ الطلاق الرسمي وليس انفصالاً وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي، له الود والتقدير، الحمدلله”.

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نذكر أن يسرا الجديدي زوجة أمير طيعمة هي ممثلة تونسية شاركت في مسلسل “الأجهر” بطولة الممثل عمرو سعد (رمضان ٢٠٢٣).

كما شاركت في مسلسل “العتاولة” بطولة الممثل أحمد السقا (رمضان ٢٠٢٤) حيث قدمت شخصية زوجة المعلم عيسى الوزان، الذي جسّد شخصيته الممثل باسم سمرة.