محمد رمضان ينشر صور بصحبة أصدقائه في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعه بعدد من أصدقائه في باريس.

وظهر "رمضان" في الصور بصحبة رجل الأعمال ياسين منصور، وعدد من رجال الأعمال الذين حرصوا على حضور حفل زفاف نجل ياسين منصور والذي أقيم مساء السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: "لحظات سعيدة مع أصدقائي في باريس".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض عام 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة العمل: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، منذر رياحنة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.