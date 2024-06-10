شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تعود بمسلسل من بطولتها بعد غياب 3 سنوات عن دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة هنا الزاهد على بطولة مسلسل جديد مع شركة ميديا هب – سعدي جوهر للمنتج محمد سعدي، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، لتسجل هنا الزاهد خوضها منافسات دراما رمضان بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى.

وغابت هنا الزاهد عن المشاركة فى دراما رمضان على مدار الثلاث سنوات الماضية وتحديدًا منذ مشاركتها فى مسلسل النمر مع محمد عادل إمام والذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان 2021، وركزت هذه السنوات على السينما ودراما المنصات، حتى عادت إلى رمضان2025 بمسلسل من بطولتها.

وقدمت هنا الزاهد عددًا من البطولات الدرامية في الأوف سيزون وعلى المنصات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث خاضت تجربة البطولة الأولى في مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي تم عرضه في 45 حلقة، وأنا وهى مشاركة أحمد حاتم وتم عرضه في 15 حلقة على منصة watch it، ثم قامت ببطولة مسلسل سيب وأنا أسيب من 10 حلقات بمشاركة أحمد السعدني، وأخيراً إقامة جبرية من 10 حلقات والمقرر عرضه قريباً.

ويُعرض للفنانة هنا الزاهد حاليًا في السينمات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يجمعها بالفنان هشام ماجد والفنان محمد ثروت وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. وقد حقق الفيلم نجاحاً لافتاً، حيث وصلت إيراداته إلى 60 مليون جنيه قبل رفعه من دور العرض هذا الأسبوع؛ استعداداً لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2024.