شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال أحمد خالد توفيق التي عرضت على شاشة الدراما في ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكاتب أحمد خالد توفيق من أشهر الكتاب الذين أثروا الحياة الأدبية، وخلق جماهيرية كبيرة له بمسيرة أدبية حافلة امتدت من ميلاده حتى وفاته فى عام 2018 أى قبل 6 سنوات، إلا أن الكاتب الراحل الذى يمتلك قائمة مطولة من الأعمال الأدبية لم تنعكس بنفس القدر الكبير الأدبى له فى ذاكرة الفن سواء دراما أو سينما، ويتزامن اليوم الـ 10 من يونيو مع ذكرى ميلاده.

وهو الأمر الذى يعتبر مغايرًا عما كان يحلم به، إذ سبق وصرح فى أكثر من مناسبة عن عشقه الكبير للفن، وتمنيه تحويل أعماله إلى الفن سواء كان سينما أو دراما، إلا أن المحصلة باءت برقم مخيب بصورة كبيرة لعشاق الكاتب الراحل، وله شخصياً إذ أنه لم يتحول له سوى 3 أعمال فقط.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاده التى توافق اليوم الـ10 من يونيو نتعرض لتلك الأعمال، بداية من العمل الأول، والذى كان عبارة عن مسلسل "زودياك" عرض عام 2019 بعد وفاته بعام ومأخوذ عن رواية له، في حين العمل الثاني كان "ما وراء الطبيعة" الذى عرض على منصة نتفليكس العام الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه أما العمل الثالث فهو مسلسل الغرفة 207.

وحظى الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق بما لم يحظ به كتاب كثر سبقوه إلى عالم الكتابة خصوصا فى سنواته الأخيرة، وسط شعبية كبرى أحاطته من جيل الشباب حتى انتشرت عبارة أنه من جعل الشباب يقرأون في أوساط السوشيال ميديا.

وقد استمد أحمد خالد توفيق منبع شهرته من كونه أول كاتب عربى يكتب بكل هذا الزخم فى مجال أدب الرعب، والفانتازيا، والخيال العلمى وقد لُقب بـ"العراب" من قرائه واليوم تحل ذكرى ميلاده، حيث ولد فى 10 يونيو من عام 1962 وبهذه المناسبة نتوقف عند أشهر محطاته فى عالم الكتابة والأدب.