اختفاء بيونسيه يثير حيرة جمهورها عالميًا

تُعدّ بيونسيه واحدة من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى وإسمًا عالميًا، ما يعني أنه ليس من الصعب تتبّعها ولكن يبدو أن لا أحد يعرف مكانها أو سبب اختفائها، على الرغم من وجود بعض الإشاعات التي تلاحقها.

بالكاد تم رصد المغنية، البالغة من العمر ٤٢ عامًا، منذ أن أطلقت “كاوبوي كارتر” في آذار/مارس ٢٠٢٤، تاركة جمهورها يتساءل أين ذهبت خاصة انها لا تستفيد من ألبوم وصل مباشرة إلى المركز الأول في المخططات.

وقال أحد المطلّعين عبر “الصفحة السادسة”: “كان من المفترض أن يكون هذا هو وقت بيونسيه، مع صدور ألبومها الريفي الذي طال انتظاره منذ شهرين فقط ومع ذلك، لم يتم رؤيتها في أي مكان.”

ومع ذلك، يَشتبه البعض في أن الأمر مرتبط بفضائح “ديدي كومز” الذي يرتبط بصداقة قوية مع بيونسيه وزوجها جاي زي حيث أن الرجل (أي كومز) متهم بالاتجار بالبشر والاتجار الجنسي والإكراه والإيذاء الجسدي والعاطفي، ما يعني أن بيونسيه وجاي زي قد يكونان في حالة خوف من الظهور العلني بالنظر إلى علاقتهما بكومز وكبار الشخصيات.

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نذكر أن ألبوم بيونسيه “كاوبوي كارتر” هو أول ألبوم لها منذ عام ٢٠٢٢، وقد وصل إلى المركز الأول في ١٧ دولة مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما سلط الضوء على نجاحه الهائل.