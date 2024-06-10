شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر أحمد الرافعى فى فيلم ولاد رزق 3 - القاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد البرومو الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 ظهور الفنان أحمد الرافعى بلوك مختلف عن المعتاد للمرة الأولى خلال مسيرته، وذلك عبر قالب مختلف مثلما كشف برومو العمل بواسطة شعر أبيض وبدلة عكست استعداده لدور مختلف عما اعتاد تقديمه بمسيرته الفنية، والتي شهدت كثافة فى الأعمال الدرامية، على عكس السينما الذى يستعد لها من خلال دوره بفيلم ولاد رزق.



أحمد الرافعى

ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.



أحمد الرافعى فى ولاد رزق 3

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.

"ولاد رزق" الجزء الثانى قام ببطولته بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وندا موسى وسيد رجب، ومن نجوم الجزء الثانى خالد الصاوى وباسم سمرة وظهر في الجزء الثانى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.