زوجة الرئيس الفرنسي تخرق البروتوكول الملكي.. فما موقف الملكة كاميلا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكروت لموقف محرج أمام الملكة البريطانية كاميلا، خلال حضورهما معاً لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في النورماندي الفرنسية.

وإلتقطت عدسات المصورين بريجيت وكاميلا وهما ترتديان فساتين رسمية باللون الأبيض، واكتفت الملكة البريطانية بإضافة قبعة عريضة وأنيقة الى ملابسها، وتقدمت السيدتان إلى النصب التذكاري لوضع الورود وظهرت زوجة الرئيس الفرنسي وهي تحاول أن تمسك يد الملكة كاميلا خلال وقوفهما في لحظة صمت، الأمر الذي لم يلقَ ترحيباً من الأخيرة، وخاولت إبعاد يدها وبدت علامات الصدمة واضحة على وجهها، مما دفع ببريجيت إلى التراجع وإبقاء ذراعيها على جانبيها.

تداولت الصحف البريطانية صوراً ومقاطع فيديو للواقعة وأوضحت أن السيدة الفرنسية الأولى فاتها لثوانٍ أن محاولتها الإمساك بيد الملكة يعتبر خرقاً للبروتوكول الملكي، فتداركت الأمر بعدما أتاها ردّ فعل الملكة بإبعاد يدها.

إنقسمت التعليقات حول هذه الواقعة بيم من إعتبر تصرف بريجيت عفوي ولا ينم عن أي خرق مقصود بينما إبعاد الملكة ليدها يندرج في إطار إهانة السيدة الفرنسية الأولي، في حين أكد خبراء في السؤون الملكة أنّ ما قامت به سيدة فرنسا الأولى يعتبر مخالفاً لجميع البروتوكولات التي تمنع أن تُلمس الملكة لأي سبب.