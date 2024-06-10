بهذه الطريقة.. كيت ميدلتون تعوّض غيابها عن عرض عسكري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من إبتعادها عن مهامها الملكية بسبب خضوعها للعلاج الكيماوي الوقائي من مرض السرطان، حرصت الأميرة البريطانية كيت ميدلتون على بعث رسالة أمس السبت، إلى فوج في الجيش اعتذرت فيها عن تغيبها عن العرض العسكري.

ونقلت وكالة”رويترز”، رسالة أمير وايلز التي ارسلتها إلى قائد فوج الحرس الأيرلندي وجاء فيها: “إنه لشرف عظيم أن أكون الكولونيل (الفخري) لكم، وأعبّر عن أسفي الشديد لعدم تمكني من تلقي التحية في استعراض هذا العام”.

وأضافت في الرسالة التي حملت، تاريخ الثالث من يونيو/ حزيران، ونشرها الحرس الأيرلندي على منصة “إكس”، أمس السبت: “رجاء، أرسلوا اعتذاري إلى الفوج بأكمله، لكنني آمل أن أتمكن من تمثيلكم جميعاً مجدداً وقريباً جداً”.

وكان الأمير ويليام، وريث العرش، قد أعلن الشهر الماضي، أن زوجته “بحالة صحية جيدة”، وهي تتلقى العلاج بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان في أعقاب خضوعها لعملية جراحية في البطن مطلع هذا العام.