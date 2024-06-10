بعد ضجّة “سفاح الجيزة”.. حسن الرداد بطل “سفاح التجمع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يدرس الفنان حسن الرداد حالياً تقديم قصة سفاح التجمع الذي تم ضبطه مؤخراً بعد قتله عدداً من الفتيات وإلقاء جثثهن في الصحراء.

ويأتي قرار الرداد بعد نجاح هذه النوعية من الأعمال خاصة بعد تقديم الفنان أحمد فهمي قصة “سفاح الجيزة” الشهير ولقي نجاحاً كبيراً وضجّة واسعة أثناء عرضه على منصة شاهد.

وكان السيناريست محمد صلاح العزب قد أكد أنه بدأ بالفعل التحضير للمسلسل، ومن المفترض أن ينهي التفاصيل الكاملة للمشروع خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن حسن الرداد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “محارب”، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وشارك في العمل كل من نرمين الفقي، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ناهد السباعي، محمود عمرو ياسين، سماء إبراهيم، حسني شتا، محمود البزاوي، عابد عناني، سلوى عثمان.

كما عُرض له مؤخرًا فيلم “بلوموندو”، تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي وشارك في العمل كل من رحاب الجمل، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، محمد ثروت، وآخرين وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.