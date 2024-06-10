أمير كرارة يبتعد عن شاشة رمضان.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان المصري أمير كرارة الابتعاد عن شاشة رمضان المقبل، بعد ظهوره لمدة خمسة مواسم متتالية، قدم خلالها العديد من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً حيث كانت البداية في مسلسل الاختيار عام 2020، وجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي، وفي عام 2021 قدم مسلسل “نسل الأغراب” مع أحمد السقا، وفي 2022 قدم مسلسل “العائدون”، و2023 مسلسل “سوق الكانتو”، ليختم السنوات الخمس برمضان 2024 بمسلسل “بيت الرفاعي”.

ويأتي قرار أمير كرارة بالابتعاد عن شاشة رمضان 2025، بسبب أنه يريد تقديم عدد من الأفلام السينمائية حيث بدأ بالفعل في التحضير لفيلم جديد مع المخرج حسين المنباوي تأليف إيهاب بليبل.

يُذكر أن أمير كرارة شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “بيت الرفاعي”، وشارك في بطولته كل من أحمد رزق، رحاب الجمل، ميرنا جميل، محمد لطفي، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، أحمد صيام، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، حول ياسين الذي يتُهم بقتل والده ومع تتابع الأحداث يحاول إثبات براءته.