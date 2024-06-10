تحرّك قضائي من عمرو دياب ضدّ صاحب واقعة الصفعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تحرك قضائي من الفنان عمرو دياب ضد الشاب صاحب واقعة الصفعة الشهيرة في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، تقدم محامي الفنان المصري، ببلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، بشأن الواقعة.

بلاغ عمرو دياب يعتبر رداً على البلاغ الذي تقدم به محامي الشاب ضده.

وقال محامي عمرو في البلاغ إن الفنان تعرض للضرر بعدما حاول الشاب أكثر من مرة التقاط صورة معه، وأمسك بظهره ووضع الهاتف في وجهه حتى يلتقط معه صورة بالإجبار.

وأكد أن الشاب لم يكن مدعوًّا للحفل وليس من أقارب العريس أو العروس، وأن عمرو دياب يرحب دائمًا بأي معجب يرغب في التقاط صورة معه ولا يمنع أحدًا من ذلك.

كما تحدث محامي عمرو دياب عن واقعة أخرى للشاب عندما حاول التقاط صورة مع الفنان محمد رمضان في نفس حفل الزفاف، ووصف ما يفعله بأنه تطفل شديد وأن هناك أصولًا للاقتراب من أي فنان لالتقاط صورة معه.

وكان المحامي سامح قناوي قد تقدم ببلاغ ضد عمرو دياب، يتهمه فيه بالإساءة إلى القيم والمبادئ المصرية؛ لصفعه شابًا حاول التقاط صورة معه في حفل زفاف خاص.

وقال قناوي إن واقعة الصفع على وجه المعجب، وثقها مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء في البلاغ الذي حمل (رقم 807272 قيد الفحص بالمكتب الفني)، بأن هذه الحادثة ليست الأولى لعمرو دياب.

وكشفت مصادر صحافية، أن الشاب الذي صُفع توجه إلى إدارة الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف، لتقديم شكوى ضد عمرو دياب، لكن الإدارة لم تتعاون معه، متجاهلة شكواه.