غادة عادل تتحدث دورها في “أهل الكهف”: “أعادني للرومانسية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل دورها في فيلم “أهل الكهف” الذي يعتبر أحدث أعمالها السينمائية والمقرر طرحه للعرض فى موسم عيد الأضحي المقبل، مؤكدة أنه أعادها إلى الادوار الومانسية التي افتقدتها في أعمالها السابقة.

وقالت غادة: “أعتبر تجربة فيلم أهل الكهف من أهم تجاربى السينمائية فهو عمل تاريخي بروح فريدة، وأشعر أنه سيكون فيلمًا مؤثرًا في 2024، فسيشهد عودتي لتجسيد الرومانسية على الشاشة الذهبية رفقة خالد النبوي والمخرج عمرو عرفة”..

وعن السبب وراء تأجيل العمل أكثر من مرة أكدت أن ذلك يرجع لكونه عملًا تاريخيًا ضخمًا تطلب مشاهد تصوير كثيرة في عدة دول مختلفة لكن العرض الخاص والأول سيكون غداً الاثنين 10 حزيران (يونيو) بإحدى سينمات مول شهير..

وتابعت: “سأجسد ضمن أحداث الفيلم شخصيتين حيث يحكي قصة ثلاثة ينامون نومًا عميقًا داخل كهف، ليستيقظوا بعد ثلاثة قرون من الزمن بشخصيات جديدة، لذلك تجسد شخصيتين.. واحدة قبل النوم وواحدة بعد الاستيقاظ، وستدخل في صراعات مع النبوي وغيره من فريق العمل كمحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد.. ونأمل في أن ينال أهل الكهف إعجاب الجماهير.

فيلم “أهل الكهف” بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية تحمل نفس الاسم للأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.