بالصور – جميلة عوض بأوّل تعليق بعد زفافها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة جميلة عوض على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور جديدة من حفل زفافها إلى المونتير أحمد حافظ وجهت بها رسالة إلى جمهورها.

وقالت جميلة في رسالتها: “لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذي شعرت به في يوم زفافنا. بالأمس تحقق حلمي بأن أكون وسط عائلتي وأصدقائي الأمر الذي أحدث فرقاً كبيراً. كما لو كانت قصة خيالية من طفولتي”.

وأضافت: “وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، ورفيق روحي أحمد بجانبي ومحاط بعائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد من رموز الفن والإعلام. لقد كانت ليلتنا أكبر من حلم حلمته يوماً، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر الذي لا يمكن للمرء إلا أن يتمناه في أحلامه”.

وكان العديد من نجوم الفن والمشاهير شاركوا في حفل زفاف جميلة عوض الذي أقيم يوم الخميس الماضي، أبرزهم عمرو دياب، ومصطفى قمر، وخالد الصاوي، ونجلاء بدر، وأحمد عز، والمنتج محمد السبكي، وحسن الرداد وإيمي سمير غانم، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ومنى زكي، ولقاء سويدان، ومحمد حماقي.

كما حضر الحفل أيضًا المخرج عمرو سلامة وزوجته، والكاتب والسيناريست تامر حبيب، وميمي جمال، وليلى علوي، وأنوشكا، وشيرين التي حرصت على تهنئة الفنانة المعتزلة راندا والدة العروس، وسط تفاعل منة شلبي التي رقصت على أنغام الزفة.

وأحيا عمرو دياب حفل الزفاف، وقدم مجموعة من الأغاني الرومانسية للعروسين، وشاركه الغناء مصطفى قمر، وسط تفاعل الحضور من الأهل والأصدقاء والمشاهير.