صابرين: سعيدة بزواجي وهذا سرّ رشاقتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لعام 2024، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء أمس (السبت)، مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، منهم: صابرين، أحمد كمال، يسرا اللوزي، المؤلف محمد هشام عبية، بسمة.

وتحدثت الفنانة صابرين في تصريحات صحفية عن سر رشاقتها وزواجها من عامر الصباح، وكيفية تعاملها مع المعجبين.

وقالت صابرين في تصريحاتها: “منذ خسارتي وزنًا كبيرًا أصبحت أهتم بشكلي وأتبع نظامًا غذائيًا معينًا، كما أنني أقوم بعمل بعض الماسكات لبشرتي”، وأضافت مازحة: الزواج بيحلي وأنا سعيدة مع زوجي عامر الصباح”.

وعن رد فعلها في حالة إصرار أحد المعجبين على التقاط صورة معها قالت: “من المستحيل أن أتطاول على معجب طالما لم يفعل أي رد فعل غير محترم، والجمهور هو من صنع نجوميتي، وبالتالي أقدره.

يُذكر أن صابرين نافست في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “مسار إجباري”، وقدمت شخصية والدة عصام عمر وياسمينا العبد، ودارت أحداث العمل في 15 حلقة.

وتنتظر صابرين خلال الفترة المقبلة،عرض فيلم إقامة جبرية، بطولة هنا الزاهد، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، كما تنتظر، عرض فيلم “الملحد”، بطولة أحمد حاتم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، والعمل يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا وآخرون.