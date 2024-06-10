حلا شيحة تثير الجدل بصور وحركات جريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة لها ظهرت فيها بملامح مختلفة وجهت من خلالها رسالة لمتابعيها أثارت جدلاً بينهم.

وظهرت حلا بإطلالة صيفية جريئة فيما بدت ملامحها مختلفة عما اعتاده الجمهور خاصة منطقة الشفاه، وعلقت عليها قائلة: “أحلى حاجة ساعات اللخبطة والطبيعة زي ما هي والجنان اللذيذ والعفوية من غير حسابات. بيسألوني إزاي أنتي شكلك كده وزي ما أنتي هو ده السر”.

وأضافت: “قيمتك الحقيقية أنت الإنسان مش مكانك ولا مركزك ولا شهرتك قيمتك الحقيقية روحك وطاقتك الإيجابية وحبك للخير لكل الناس”.

واختتمت حديثها قائلة: “بحب نفسي زي ما هي.. أنا لا أنشر للحصول على المزيد من المتابعين، لا يهمني”.

لتواجه تعليقات من متابعيها تنتقد تغير ملامحها المتناقضة مع كلامها مؤكدين أن عمليات التجميل التي أجرتها غيرت كثيراً من ملامحها وهو ما يتناقض مع كلامها بأنها كما كانت على طبيعتها.

وكانت حلا شيحة قد خاضت موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.