فيلم Bad Boys: Ride or Die يحقق إيرادات ضخمة لليوم الثالث على التوالى

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر فيلم Bad Boys: Ride or Die لليوم الثالث على التوالى قائمة الإيرادات، حصد 14.9 مليون دولار، ويصل إجمالي إيرادات الفيلم في دور العرض المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 56 مليون دولار، على مدار 3 أيام عرض.

فيلم Bad Boys: Ride or Die

إيرادات فيلم Bad Boys: Ride or Die

تخطى فيلم Bad Boys: Ride or Die إيرادات بلغت 21 مليون دولار، بينما تراجعت في اليوم الثاني لتسجل 19.5 مليون دولار، أما في اليوم الثالث بلغت إيرادات الفيلم 14.9 مليون دولار.

وعلى مستوى الإيرادات في السوق الخارجية حقق الفيلم 48.6 مليون دولار، لتصل إجمالي إيرادت الفيلم إلى 104.6 مليون دولار.

فيلم Bad Boys: Ride or Die

تفاصيل فيلم Bad Boys: Ride or Die

فيلم Bad Boys: Ride or Die هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Bad Boys، الذي يجمع في بطولته كلا من ويل سميث ومارتن لورانس، في مغامرة جديدة يسعى خلالها الشرطيان من إثبات براءة قائدهما الراحل بعد إدانته زورا بالتآمر، ويضم الفيلم أيضًا عددًا من نجوم هوليوود من بينهم جو بانتوليانو وفانيسا هادجنز وألكسندر لودفيج وباولا نونيز وجاكوب سكيبيو.

ويعتبر الفيلم أول ظهور لويل سميث على الشاشة الكبيرة منذ اعتدائه على كريس روك على خشبة المسرح، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، لكن الجمهور استقبله بشكل جيد.