شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يحتفلون بالعرض الخاص غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل يوم الثلاثاء أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بالعرض الخاص للعمل، والذى يضم مجموعة من النجوم منهم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، ومن المقرر طرحه فى السينمات يوم 12 من شهر يونيو الحالي.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفا شرف وكذلك رزان مغربى.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.