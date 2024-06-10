شكرا لقرائتكم خبر عن قلق جينيفر لوبيز بشأن علامتها التجارية وسط شائعات طلاق من بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير جديد بأن جينيفر لوبيز تشعر بالقلق إزاء علامتها التجارية وسط شائعات بأنها وبن أفليك يتجهان إلى الطلاق بعد فشلهما في إنجاح زواجهما، وكشف أحد المصادر أن جي لو تشعر بالقلق في الغالب بشأن عملها وصورتها العامة لأن الطلاق الرابع من شأنه أن يضر بسنوات عملها الشاق.

وتتخذ لوبيز خطوات "لحماية نفسها" بعد أن تعهدت بالخروج على اللعن فى حالة حدوث الطلاق.

وقال مصدر لمجلة Closer: "تعرف جي لو كيفية التعامل مع الطلاق، وقد التقت بالفعل بمحامين"، "على الرغم من أنهما تزوجا لفترة قصيرة، لا يزال هناك الكثير من الأصول التي يمكن تقسيمها."

وأضافوا: "لقد استأجرت أيضًا فريقًا خاصًا للعلاقات العامة للأزمات، وهم يفكرون في كيفية قيامها هي وبن في الطلاق بأقل قدر ممكن من الأضرار الجانبية".

ومع ذلك، فإن اهتمامها الرئيسي هو علامتها التجارية وسمعتها الراسخة، حيث قال المصدر "العلامة التجارية مهمة جدا لجينيفر لوبيز".

وقال المصدر: "لقد حرص على وميض شاشة هاتفه بصورة J-Lo واسم الزواج عليها حتى يتمكن المصورون من التقاطها، ووافق على إعادة وضع خاتم زواجه مرة أخرى".

وقبل أن يختتم حديثه، قال المصدر أن لوبيز تتمني ان صورتها الأخيرة هي وبن تهدأ حالة الجنون".

وكانت قد ألغت النجمة جينيفر لوبيز، حفلها الصيفي الخاص بـ Greatest Hits لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها، حسبما علم موقع DailyMail حصريًا، وكان من المقرر أن تذهب المغنية البالغة من العمر 54 عامًا في جولة This Is Me Live التي تبدأ في يوليو ضمن الاحتفال بعيد ميلادها الخامس والخمسين.

جينيفر لوبيز

النجمة العالمية زوجة بن أفليك التي شوهدت وهي تمسك بيده في لوس أنجلوس، يوم الجمعة، بعد شائعات الانفصال، أرادت أن تكون في منزلها في لوس أنجلوس، وتلقى موقع DailyMail بيانًا بشأن الإلغاء ورد فيه "أعلن ممثلو Live Nation أنه تم إلغاء جولة جينيفر لوبيز الأمريكية الصيفية 2024"، وأضاف: "جنيفر تأخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين".